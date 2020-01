Lana Del Rey svojo glamurozno obleko kupila v nakupovalnem središču

V Los Angelesu je potekala 62. podelitev najprestižnejših glasbenih nagrad grammy, na rdeči preprogi podelitve najpomembnejših glasbenih nagrad pa sta prevladovala drznost in globoki dekolteji. Seveda so zvezdnice med seboj tekmovale, katera bo imela bolj zanimivo, posebno in drzno obleko od priznanih oblikovalskih imen.

Pevka in tekstopiska Lana del Rey s pravim imenom Elizabeth Grant pa se je odločila za drugačno obleko, sicer, kakor je priznala, je že imela izbrano obleko, nato pa je v nakupovalnem središču zagledala zanimivo obleko in jo kupila: "Dejansko sem imela drugo obleko, nato pa sva s fantom v nakupovalnem središču iskala pas, ko sem jo zagledala, res mi je bila všeč ... Kupila sem jo v zadnjem trenutku, zelo mi je všeč."

Oboževalci so bili nad njeno odločitvijo navdušeni, tuji mediji so tako pisali tudi, da je njena odločitev izredno osvežujoča, še posebno v času, ko se zdi, da je vsaka obleka z rdeče preproge izjemno redka ali pa narejena po meri.