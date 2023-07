Lana Del Rey v enem izmed lokalov v Alabami stregla vaflje

V New Yorku rojena pevka Lana Del Rey je bila nedavno opažena med strežbo vafljev v restavraciji v mestu Florence, v zvezni državi Alabama. Najbolj presenečeni so bili njeni oboževalci, ki so prišli v lokal in jim je tam postregla slavna pevka, fotografije z njo pa so objavili na družbenih omrežjih.