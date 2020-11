Lana Del Rey žaluje: njen bratranec izgubil bitko z rakom

Lana Del Rey, izvajalka uspešniceSummertime Sadness, se je oglasila na družbenih omrežjih, saj je v zgodbi na Instagramu po smrti enega od svojih bratrancev oboževalcem, prijateljem in družinskim članom ob zahvalnem dnevu zaželela vse dobro.

"Zdravo, druščina, lep zahvalni dan. Upam, da boste danes vsi doživeli zabavne trenutke z vsemi, s katerimi lahko, in svojo družino videli vsaj prek Zooma. Še posebej pa pošiljam svojo ljubezen in molitve svojim bratrancem," je zapisala in razkrila, da je njen bratranec Peterv sredo izgubil bitko z rakom.

"In vsem, ki ne morejo biti tam, kjer si želijo, s svojimi najdražjimi. Jaz sem z vami, vesel zahvalni dan vsem. Upam, da vam je ostalo še nekaj tradicij, na primer ogled parade newyorške veletrgovine Macy ali kakšne neumne stvari, zaradi katerih se boste počutili, kot da je vse spet vsaj malo normalno," je dodala. "Pošiljam vam torej ogromno ljubezni in vam želim srečno praznovanje zahvalnega dne."

Lana je ena ena od mnogih zvezdnic, ki se med pandemijo covida-19 poskušajo prilagoditi na novo normalnost. V začetku tega meseca je pevka izdala svojo prvo zbirko poezije, ki jo je naslovila Violet Bent Backwards over the Grass.Na podpisovanje knjižnega prvenca je prišla z mrežasto obrazno masko, s katero je dvignila veliko prahu, saj je bilo na prvi pogled videti, da ni ustrezna in da ne nudi zaščite. Kasneje je na Twitterju kritikom pojasnila, da je imela maska na notranji strani prišito plastiko.

"Maska je imela na notranji strani plastiko. Dandanes jih pogosto zašijejo stilisti," je tvitnila Del Rey. "Na članke se na splošno ne odzivam, ker mi je vseeno. Ampak ja … Enako velja za maske vseh v mojem videu. Imam to srečo, da imam ekipo ljudi, ki to lahko storijo,"je še dodala.