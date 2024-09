Lana del Rey znova zaljubljena, srce ji je ukradel lovec na aligatorje

Lani del Rey so več kot očitno veliko bolj všeč moški, ki nimajo nič opraviti s svetom zabavne industrije, v katerem je sama prisotna. Zvezdnica se je namreč pred leti razšla s policistom, zdaj pa je njeno srce ogrel 15 let starejši Jeremy Dufrene .

Novi fant slavne glasbenice ima sila zanimiv poklic. Po poročanju Daily Maila, je 56-letnik lovec na aligatorje. Dela kot vodnik na izletih, ki turiste s čolni vodijo po močvirjih Louisiane, polnih aligatorjev. Obenem je tudi oče dveh otrok. 39-letnica in njen novi partner pa svoje zaljubljenosti ne skrivata več, saj so ju nedavno opazili na festivalu v Leedsu v Veliki Britaniji. Kasneje so ju fotografi ujeli tudi med skupnim nakupovanjem v Londonu in romantični večerji v lokalni restavraciji.