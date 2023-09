Lana Jurčević iz bolnišnice delila posnetek ultrazvoka: Po najinem boju

Hrvaška pevka Lana Jurčević se je ponovno oglasila iz bolnišnice, a tokrat z dobro novico. Pevka je s čustvenim opisom delila prve slike posnetek z ultrazvokom dojenčka v trebuščku. 38-letnica je julija svojim oboževalcem sporočila, da je v veselem pričakovanju, a so bili prvi meseci nosečnosti zanjo zelo težki.

"Hej, mami. Naj se predstavim. Danes mi je začelo biti srce. In jaz sem živ. Všeč mi je občutek, ko slišim tvoj srčni utrip. Vsak utrip. In potem želim plesati in dvigniti roke in noge. Všeč mi je tukaj," je ob posnetku ultrazvoka dojenčka na družbenem omrežju zapisala Lana Jurčević, za katero so bili prvi meseci nosečnosti težki, saj se je borila z več težavami.

"Najraje imam, ko skače in izvaja šov program! Znak že vidite. Pred vsakim ultrazvokom imam veliko vprašanj in nekaj strahu, a ko slišim srčni utrip in vidim, da sva v redu po najinem malem boju, ni lepšega," je zapisala Lana. "Čudovita mama boš," je pod posnetkom zapisal eden izmed oboževalcev, drugi pa dodal: "Kakšna sreča, hvala bogu." Z njo se je veselila tudi oboževalka, ki je zapisala: "Bravo, srečno do konca dni!" Za njo je težko obdobje v bolnišnici Pevka je konec avgusta zaradi zapletov med nosečnostjo pristala v bolnišnici, na Instagramu pa je spregovorila o težkem obdobju, v katerem je v 40 dneh, preživetih v bolnišnici, prejela več kot 70 odmerkov antibiotikov. Jurčevićeva je objavila sporočilo podpore, ki ji ga je poslala ženska iz sosednje bolnišnične sobe, nato pa razmišljala o komentarjih, ki jih je prejela v tem obdobju.

"Ko me kdo vpraša, zakaj sem vse te stvari objavila, ko pa ne veš, kakšen je rezultat, mu lahko povem, le da to čutim nekje v sebi, to mi govori intuicija in na koncu bo, kot bo," je pojasnila.