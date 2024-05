Lana Jurčević s tetovažo razkrila ime prvorojenke

"Mama in oče imata zdaj enaki tetovaži – ime najine princeske," je na Instagram zapisala hrvaška pevka Lana Jurčević in sledilcem pokazala, kako sta si skupaj s partnerjem Filipom ustvarila tetovaži v obliki srčnega utripa.

"Ko se združita dva svetova, zgornji in spodnji, je vse mogoče," je dodala in zapisala, da je polna čustev ter da v resnici ni besed, s katerimi bi opisala srečo, ki jo čuti. "In to iz dneva v dan bolj, ko jo gledam, kako raste, kako karakter že 'prihaja' iz nje in kako se povezujemo," je še dodala. In kljub temu, da imena nikjer ni zapisala, so oboževalci s tetovaže hitro razbrali, da pevkina hčerka nosi ime Mayla Lily.

"Njeno ime je našlo pot do nje, njeno ime je imelo pomen, še preden smo izvedeli zanj in kar nismo mogli verjeti naključjem vsega, kar smo preživeli. Ampak očitno ji je bilo to ime usojeno. Moč v boju," je zaključila.

Spomnimo, pevka je konec julija lani sporočila, da je noseča, dva tedna pozneje pa odpovedala vse koncerte. Med nosečnostjo je imela številne zaplete, zato je pogosto hodila v bolnišnico. Konec novembra lani je v zagrebški porodnišnici rodila deklico.