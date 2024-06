Lana Jurčević se je po porodu vrnila pred slovensko občinstvo

Lana Jurčević je nazaj. Priljubljena pevka se je vrnila na glasbene odre v velikem slogu in pred slovensko občinstvo. Nastopala ni vse od lanskega poletja, ko je morala zaradi nosečniških težav odpovedati številne nastope in nekaj mesecev celo preživeti v bolnišnici, novembra lani pa je nato rodila zdravo deklico Maylo Lily.

V opisu je dejala, da so koncerti njena najljubša različica zmenkov. "Tako si jih predstavljam in to obožujem!" je zapisala in sledilce vprašala, katero pesem si želijo, da zapoje na naslednjih koncertih. Iz zabavnega videa, v katerem je delila tako končni videz kot tudi pot do stadiona, na katerem je potekal koncert, je razvidno, da se je po nastopu fotografirala tudi z oboževalci.