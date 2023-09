Lana Jurčević spregovorila o težkem obdobju nosečnosti: Nisem več ista

Da njena nosečnost ne poteka povsem brez težav, je Lana Jurčević že pred časom sporočila z objavo na Instagramu. V njej je zapisala, da mora zaradi zdravstvenih težav odpovedati vse prihajajoče nastope. Konec avgusta je z oboževalci delila video iz bolnišnice, v katerem je razkrila, da je v 40 dneh prejela več kot 70 odmerkov antibiotikov. Sedaj pa je spregovorila tudi o komentarjih, ki jih je bila deležna po razkritju svojih nosečniških težav.

Lana Jurčević je trenutno po mnenju mnogih v najlepšem obdobju, ki ga ženska v življenju lahko doživi, a zvezdnica ima v nosečnosti žal nemalo težav. Zaradi svojih zdravstvenih težav je že pred časom odpovedala vse napovedane koncerte, med njimi tudi v Sloveniji, pred kratkim pa je s svojimi oboževalci na Instagramu delila tudi nekoliko bolj intimne občutke ob težavah v nosečnosti.

"To je začetek konca, mi je takrat rekel zdravnik, ko sem na urgenci čakala na ta nesrečni petek," je razkrila konec avgusta v videu, v katerem je zbrala nekaj utrinkov iz bolnišnice. Pod budnim očesom strokovnjakov je preživela kar 40 dni, v tem času pa prejela več kot 70 odmerkov antibiotikov. "Kar 50 dni sem rabila, da sem zbrala pogum in delila to zgodbo. Ne želim, da je to žalostna zgodba, ampak zgodba, v kateri najdemo upanje in moč, da se borimo. Posvečena je vsem ženskam, ki so šle čez to," je le nekaj besed, ki jih je hrvaška glasbenica namenila svojim sledilkam.

Čeprav je preživljala težke čase, je upala in verjela, da bo na koncu z rojstvom njenega otroka vse to poplačano. Veliko moči pa so ji vlila tudi pozitivna sporočila vseh žensk, ki jih je dobila ob razkritju svojih težav. Zato se je odločila, da o tem spregovori in jim z objavo na svojih družbenih omrežjih izrazi hvaležnost za vse lepe besede. "Nekateri so mi rekli, zakaj takšne stvari objavljam, če ne vidim izhoda iz situacije? Kdo pa ga vidi? Kdo ti kar koli lahko obljubi v življenju? Delo do konca življenja? Partnerja za vse življenje? Lepo nosečnost in zdravega otroka? Čigavo življenje je tako predvidljivo?" je začela objavo, v kateri je delila posnetke sporočil podpore, ki jih je dobila od številnih žensk, ki so se srečale s podobnimi zdravstvenimi težavami.

"Dobila sem na tisoče sporočil podpore in največ, kar lahko naredim, je, da se vsem zahvalim. Morda bom svoje misli zapisala na blogu. Dejstvo je, da stvari niso več enake in ne bodo. Nisem več ista in moje življenje ni več isto," je še zapisala v objavi in dodala, da je bila tedne tiho, ko je sama pri sebi želela ugotoviti, kaj se dogaja. "Na začetku sem bila tiho, potem pa sem občasno ostala sama v sobi in začela peti. Tako sem se očistila. Ko sem prejela sporočilo, da so me ostale pacientke slišale, sem spoznala, koliko mi glasba pomeni. Upam, da ima vsaka od vas, mam, nekaj, kar imate rade, vas pomirja in vam pomaga, ko vam je težko," je zaključila objavo.