Lana Jurčević uživa v materinstvu: Najlepši pogovori brez ene same besede

Lana Jurčević je presrečna, saj se ji je konec novembra izpolnila največja želja in je postala mamica mali deklici. Čeprav njenega imena še ni razkrila javnosti, utrinke z dojenčico pogosto deli na Instagramu s svojimi oboževalci. Nedavno je tako delila posnetek, na katerem se pogovarja s svojo hčerko in čeprav ji dojenčica ni ničesar odgovorila, je pevka takšne pogovore označila za najlepše na svetu.

OGLAS

"Najlepši pogovori so lahko tudi tisti, kjer ni uporabljene niti ene same besede," je v opisu ob prikupnem posnetku, na katerem se pogovarja s svojo hčerko, delila Lana Jurčević. Hrvaška zvezdnica je z objavo videa ponovno pokazala, kako zelo srečna je in kako uživa v materinstvu.

icon-food-cookie Za ogled moraš omogočiti piškotke družbenih omrežij! Omogoči piškotke

39-letnica, ki ima za sabo precej težko nosečnost, ko ni bila prepričana, ali bo bitjece v njenem trebuščku sploh prišlo na svet, je video opremila z glasbo in pogovorom o tem, kdo je sorodna duša. "Sorodna duša je nekdo, ki je kot najboljši prijatelj, a je še več kot to. Oseba, ki te pozna bolje kot kdor koli. Nekdo, ki te naredi boljšo osebo. Nekdo, ki te naredi boljšo osebo že samo s tem, ko obstaja, ker ti je v navdih. Je nekdo, ki ga nosiš s seboj celo življenje," je podnaslovila video v hrvaščini. Objava je raznežila številne pevkine sledilce, saj Lana nikoli ni skrivala, da je njena življenjska želja postati mama. "Lepo te je videti tako srečno", "Za to se živi" in "Tako sta luštni, da se bom stopila" so le nekateri od številnih komentarjev, ki jih je prejela pod objavo.