Lana Jurčević v pričakovanju drugega otroka: noseča je

Lana Jurčević je noseča. 41-letna pevka je veselo novico sporočila na družbenem omrežju, kamor je objavila videoposnetek pozitivnega nosečniškega testa. Hrvatica je predlanskega novembra povila hčerko Maylo Lily , sedaj pa se bo s partnerjem Filipom Kratofilom razveselila še rojstva drugorojenca.

Njena prva nosečnost je bila precej težka, pristala je celo v bolnišnici, kjer je preživela 40 dni pod strogim zdravniškim nadzorom in prejela več kot 70 antibiotikov. Kljub vsem težavam se je na koncu z ogromno pozitivnosti in borbenosti rodila zdrava deklica, kdaj se ji bo pridružila sestrica ali bratec, pa zaenkrat še ni znano.