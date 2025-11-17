Svetli način
Tuja scena

Lana Jurčević v pričakovanju drugega otroka: noseča je

Zagreb, 17. 11. 2025 08.56 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
E.K.
Hrvaška pevka Lana Jurčević je razkrila, da bo ponovno zibala. Zagrebčanki, ki ima za seboj izjemno težko nosečnost, se je leta 2023 rodila deklica Mayla Lily, slednji pa se bo kmalu pridružil še sorojenec.

Lana Jurčević je noseča. 41-letna pevka je veselo novico sporočila na družbenem omrežju, kamor je objavila videoposnetek pozitivnega nosečniškega testa. Hrvatica je predlanskega novembra povila hčerko Maylo Lily, sedaj pa se bo s partnerjem Filipom Kratofilom razveselila še rojstva drugorojenca.

Njena prva nosečnost je bila precej težka, pristala je celo v bolnišnici, kjer je preživela 40 dni pod strogim zdravniškim nadzorom in prejela več kot 70 antibiotikov. Kljub vsem težavam se je na koncu z ogromno pozitivnosti in borbenosti rodila zdrava deklica, kdaj se ji bo pridružila sestrica ali bratec, pa zaenkrat še ni znano.

Con-vid 1984
17. 11. 2025 10.29
Velepomembna novica
bazilika555
17. 11. 2025 10.22
+2
In kdo je ona???
janimir
17. 11. 2025 10.11
+6
Ključna novica za Slovenijo.....
andro69
17. 11. 2025 10.07
-3
Simpatična punca in dobra pevka...
Spijuniro Golubiro
17. 11. 2025 09.58
-1
Škoda takga gištela.
Rde?a pesa in hren
17. 11. 2025 09.47
+2
Jpa sosedova Pepa tudi. Pa tega nobenga nic ne briga.
