Lance Bass med sodelovanjem v skupini N'Sync skrival spolno usmerjenost

Čeprav je danes v zabavni industriji veliko zvezdnikov, ki odprto govorijo o svoji istospolni usmerjenosti, pred dvema desetletjema to ni bilo vsakdanje. Lance Bass, ki je svojo kariero začel pri 16 letih v fantovski skupini N'Sync, je spregovoril o svojih občutkih iz tistega časa in odločitvah, ki jih je moral sprejemati zaradi svoje spolne usmerjenoti.

icon-expand Lance Bass FOTO: Profimedia

"Ko si del zabavne industrije, ti določene stvari zapovedo drugi, o določenih pa dobiš jasne namige. Nikoli mi nihče rekel 'Poslušaj, če si gej, tega ne moreš početi', a govorili so mi, da ne smem v javnosti govoriti o svojih puncah in da naši oboževalci v resnici nočejo vedeti, kaj se dogaja v naši zasebnosti. Vse to so bili zame jasni namigi, da so vedeli za mojo spolno usmerjenost, a niso želeli, da za to ve tudi javnost," je povedal Bass.

Pevec je bil star 16 let, ko se je pridružil Justinu Timberlaku, JC-ju Chasezu, Joeyju Fatonu in Chrisu Kirkpatricku in so skupaj sestavljali skupino N'Sync. Čeprav javnosti še ni razkril svoje spolne usmeritve, so ga mnogokrat že označevali za geja. "Ker sem bil član fantovske skupine, so mi govorili da sem gej vsak dan. S tem niso dejansko mislili, da sem gej. Tudi vsem ostalim so govorili, da so geji, jaz nisem bil deležen nič več zmerljivk kot ostali. Na tak način so nas poniževali, ker smo bili v fantovski skupini," je še dejal Bass.

Leta 2006, ko se je skupina že razšla, se je Lance odločil, da svojo skrivnost razkrije svetu. To je storil s pomočjo revije People, ki je to objavila v naslovni zgodbi. Lance si ne more predstavljati, da bi se kaj takega zgodilo v današnjem času: "Sedaj to ni novica. To nikogar ne zanima, saj gre za popolnoma normalno stvar. Moja nečakinja in nečak sta bila takrat še otroka in nista razumela, zakaj je bila to tako velika stvar. Vzpodbudno se mi zdi, da je mlada generacija tako sprejemajoča in na te stvari gleda iz otroškega vidika. Ne poznajo drugih časov, to je njihova resničnost."