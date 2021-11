Lance Bass navdušen nad novico, da sta z Britney Spears sorodnika

Lance Bass, nekdanji član skupine N’SYNC, in njegov mož Michael Turchin sta kot gosta nastopila v oddaji Ancestry’s 2 Lies & A Lief, kjer sta raziskovala pevčevo družinsko drevo. 42-letnik je moral na koncu uganiti, s katerim zvezdnikom je v sorodu, na voljo pa je imel tri možnosti, in sicer Britney Spears, Faith Hill ali z Elvisom Presleyjem.

Lance Bass se je pred kratkim razveselil novice, da ima sorodstvene vezi s princeso popa, Britney Spears. Zvezdnik je moral uganiti, s kom je – sodeč po družinskem drevesu – v sorodu, Bass pa si je zaželel, da bi bila to prav Britney. Želja se mu je torej uresničila, ali za novice ve tudi Britney, pa ni znano.

icon-expand Lance Bass in Britney Spears FOTO: Profimedia

"Ko bi vsaj," je zavzdihnil Lance Bass ob novici, da bi lahko bil v sorodu z Britney Spears. "Res si želim, da bi bila to Britney, ampak mislim, da to ni mogoče," je med tremi naštetimi izbiral pevec in nato izbral Presleyja, ki se mu je zdel najbolj verjetna izbira za sorodnika. Mož mu je nato razkril, da je prav zares Britney tista, s katero delita isto kri. Bass pa kar ni mogel verjeti: "To je preveč lepo, da bi bilo res."

Kot se je izkazalo, je Lance prav zares zvezdničin bratranec v šestem kolenu. "Ali se hecate? To je čudovito! Res sem si želel, da bi bil kraljičin sorodnik, sedaj pa vem, da sem v sorodu s kraljico popa," je bil navdušen pevec, ki je pred kratkim postal prvič oče. "To je res noro, saj nanjo že ves čas gledam kot na mlajšo sestro, v resnici pa je moja mlajša sestrična. Na nek način ima to celo smisel, saj sva rojena le uro drug za drugim. To je tako kul. Vedno sem čutil, da izgledava, kot če sva v sorodu, tudi ko sva bila še otroka. To mi res veliko pomeni. Vedno sem jo imel za družinsko članico, zato je dejstvo, da sva zares sorodnika, čudovito," je še dejal Bass.

Zvezdnik je v preteklosti že spregovoril o svojem tesnem odnosu z Britney. Razkril je, da je bila ona ena izmed prvih ljudi, ki jim je zaupal, da je gej. Leta 2004, na dan Britneyjine poroke z Jasonom Alexandrom v Las Vegasu, ji je povedal svojo skrivnost, ki jo je dve leti pozneje delil z javnostjo.