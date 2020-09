Lance Bass potrdil, da je Timberlake postal očka: Dojenček je ljubek

Lance Bass , ki je v preteklosti z Justinom Timberlakom prepeval v svetovno znani fantovski skupini, se ni mogel upreti, da ne bi spregovoril o nekaterih podrobnostih, ki jih glasbeni kolega skrbno skriva. Pevec je namreč v intervjuju za priljubljeno ameriško televizijsko oddajo razkril, da je videl fotografije dojenčka, ki naj bi se Timberlaku in Jessici Biel rodil to poletje. Deček se je pridružil starejšemu bratu, 5-letnemu Silasu.

Par novice o rojstvu drugega sina, ki je javnost dosegla v sredini julija, ni komentiral. Bass pa je povedal, da je že videl otrokovo fotografijo: "Dojenček je ljubek, seveda, saj je od Justina in Jessice," je navdušeno dejal. Dodal je, da je zvezdnik veselo novico in fotografijo delil v skupinskem pogovoru, ki ga deli z vsemi nekdanjimi člani nekoč priljubljene skupine NSYNC, v pogovoru pa se glasbeni kolegi, ki so tudi dobri prijatelji, pogosto dotaknejo tematik, povezanih s podmladkom ter starševstvom.

Čeprav je Bass na nek način prvi uradno potrdil veselo novico o rojstvu drugega sina svojega dobrega prijatelja, pa se je pri eni od podrobnosti vseeno ustavil. Na vprašanje, kako je otroku ime, je odgovoril: "To je dobro vprašanje! Justin bi me ubil!"In v šaljivem tonu nadaljeval: "To bi pomenilo Bye Bye Bye (ime pesmi skupine, op. a.) za kakršno koli možnost ponovne združitve skupine, po tem, ko se je skupina virtualno zbrala za moj rojstni dan v maju.Joey Fatone, Chris Kirkpatrickin JC Chasezso ga resnično naredili posebnega. Še zdaj sem v šoku."