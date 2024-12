Lance Bass: Vsak večer sem molil, da bi se zjutraj zbudil kot nekdo, ki ni gej

Lance Bass je v novem intervjuju spregovoril o vseživljenjskem procesu sprejemanja svoje homoseksualnosti in o tem, kako je ta vplivala na njegovo kariero. Nekdanji član skupine NSYNC se je pridružil guvernerju Kalifornije Gavinu Newsomu in sovoditelju Dougu Hendricksonu v najnovejši epizodi njunegta iHeart podcasta Politickin ', kjer je spregovoril o svoji spolni usmerjenosti in prikrivanju le-te v času, ko je bil član ene največjih glasbenih skupin poznih 90. in zgodnjih 2000. "Da sem gej, sem vedel že, ko sem bil star pet let," je dejal Bass in dodal: "Že v mladih letih sem vedel, da je to nekaj, kar bom moral skrivati vse življenje, ker, veste, bilo je nevarno, še posebej odraščati v zvezni državi, kot je Mississippi, kjer ni niti enega geja, niti enega razkritega. Zato je bilo to nevarno priznati."

45-letnik je pojasnil, da je že od mladosti poslušal zgodbe o ljudeh, ki so bili umorjeni, ker so bili homoseksualci, in da so ga učili, da to povzroča hudič. "Kot zelo veren človek sem konstantno odraščal v strahu, poskušal sem storiti vse, da ne bi potreboval oditi v pekel. Jokal sem vsako noč in molil, da, ko bi se zbudil, ne bi bil več gej. 'Prosim naj se zbudim tako, da bi me privlačile ženske,' sem si govoril. Žalostno je, da se mora s tem soočati majhen otrok."

V nadaljevanju je opisal, da je bilo dejstvo, da je bil v fantovskem bendu s pretežno ženskim občinstvom, kot mala božja šala. "Živiš to življenje in si rečeš, 'V redu, to bo zabavno.' In potem je prišel čas razmerij. Rekel sem si: 'O, bog, moral se bom spopasti s tem. Res se bom moral ukvarjati s tem. In trenutno sem ena izmed najbolj javnih oseb na svetu. Kako naj se spopadem s tem?'"

Bass se je spominjal zmenkov z ženskami, vključno z zvezdnico Boy Meets World Danielle Fishel, s katero je hodil, preden je razkril svojo spolno usmerjenost."Sam sebe sem prepričeval, da je to ljubezen. Tako bi se moral počutiti. In mislil sem, da imam rad ta dekleta, s katerimi sem hodil. In potem se nekega dne zbudiš in si rečeš: 'Ne, ne, to ni to.'"