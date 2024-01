Pri Lani Jurčević v kuhinji skoraj zagorelo, od poroda dalje ne spi

Hrvaška pevka Lana Jurčević in njen srčni izbranec Filip Kratofil – s katerim sta skupaj že šest let – sta konec novembra dobila hčer. Od takrat naprej poskuša zvezdnica večino zadev, povezanih z njo, ohraniti v zasebnosti, razkrila je le njen spol, imena pa za zdaj še ne. Je pa 39-letnica svoje sledilce na TikToku razveselila s pogledom v svoj vsakdanjik. Pokazala je, kako usklajuje karierne in družinske obveznosti, obenem pa delila tudi zgodbo o tem, kako je pri njih doma pred kratkim skoraj zagorelo. Posnetek sebe, ki ga je objavila na TikToku , je Lana začela takole: "Kako je nora Lana skoraj zažgala hišo." K temu je dodala, da praktično nima več časa, odkar je postala mama – muči jo tudi nespečnost, zaradi katere se še bolj zmedeno spravi k opravljanju vsakodnevnih obveznosti. "Preden sem se spravila k hišnim opravilom, sem se odločila, da nekaj na hitro pojem," je 39-letnica začela pojasnjevati pripetljaj, ki jo je skoraj stal kuhinje.

"Polento sem dala v lonec in jo začela kuhati, potem pa sem se spravila k temu in onemu opravilu, zaradi česar sem na kuhinjo seveda pozabila. Po 45 minutah sem pritekla k loncu s polento, ki se je v tem času seveda skoraj zažgal. Pa sem si rekla: 'Dobro, saj ni važno, bom vseeno vse skupaj zalila z jogurtom, da ne umrem od lakote," je svoje sledilce nasmejala vidno dobro razpoložena pevka. Posnetek se je kmalu razširil po družbenih omrežjih, njeni oboževalci pa so komentirali, da jo je otrok spremenil, da je videti dobro in srečna. Po dveh mesecih od poroda pa javnost še vedno nestrpno pričakuje, da bo zvezdnica razkrila ime svoje prvorojenke. Katerega spola je hči, je Lana delila okoli božičnih praznikov, ko je razkrila tudi, da je rodila mesec dni prezgodaj in so se zato odločili za carski rez.