Lani razglašena za najlepšo na svetu: letos priznala, da si je želela vzeti življenje

Ameriška glasbenica Pink je bila po mnenju bralcev revije People lani razglašena za najlepšo žensko na svetu. Pred kratkim je izdala svoj novi, osmi album z naslovom Hurts 2B Human, pred tem pa je spregovorila o mračnih trenutkih, ko si je želela vzeti življenje.

Uspešna ameriška glasbenica Pink, ki je v svoji dosedanji glasbeni karieri prejela tri grammyje, sedem MTV nagrad za najboljši glasbeni video in več nagrad za najboljšo ameriško ter svetovno glasbeno izvajalko, je pred kratkim izdala svoj novi, osmi glasbeni album z naslovom Hurts 2B Human. Pri ustvarjanju istoimenske skladbe je združila moči z glasbenikom Khalidom, pesem pa si je v manj kot tednu dni po objavi na YouTube-u ogledalo več kot dva milijona ljudi.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Na njenem osmem studijskem albumu je pristalo 13 novih skladb, v javnost pa je prva izšla pesem z naslovom Walk Me Home, ki je bila izdana že 20. februarja letos. Glasbeni album je v celoti izšel 26. aprila, tik pred tem pa se je Pink v pogovorni oddaji med razlago o okoliščinah nastanka albuma dotaknila najbolj mračnega in težavnega obdobja svojega življenja, ko je, kot je dejala, razmišljala o tem, da bi si vzela življenje. Priznala je, da kljub navideznemu blišču in uspešnosti zanjo ni bilo vedno enostavno in da je njena duševna stiska močno vplivala tudi na kvaliteto odnosov z drugimi ljudmi.

Pink pred izdajo novega albuma spregovorila o času, ko je razmišljala o tem, da bi si vzela življenje in poudarila, da se ji zdi pomembno, da se o tovrstnih težavah začne opozarjati v javnosti: čedalje večje število otrok je po njenem mnenju anksioznih FOTO: Profimedia

Čeprav je bila 39-letna glasbenica v preteklem letu s strani bralcev revije People razglašena za najlepšo žensko na svetu, sama nikoli ni pripisovala pretiranega pomena zunanjemu videzu – ta je bil pri njej od nekdaj prepoznaven po svoji ekscentričnosti in ne ravno zgledovanju po zadnjih modnih smernicah. Mama dveh otrok se je leta 2006 poročila z motoristomCareyjem Hartom, katerega je leto dni pred tem zaprosila na motociklistični dirki. Njena snubitev je bila precej zabavna: v zrak je dvignila tablo z napisom ''Se boš poročil z mano?,'' na drugi strani table pa je pisalo: ''Resno mislim!'' Hart se je ob prebranem skoraj zrušil s svojega motorja, par pa je v zakonu že celih 13 let. Vmes sta večkrat trčila ob oviro, leta 2008 pa je Pink vložila celo zahtevek za razvezo, katerega pa potem nikoli nista podpisala.

Glasbeničina duševna stiska je vplivala na kvaliteto njenega zakona FOTO: Profimedia

''Bila sem depresivna, anksiozna ... Po glavi so mi hodile različne stvari, temne misli ... K sreči sem so me obkrožali dobri in pozitivni ljudje, zaradi katerih sem duševno stisko lažje prebrodila.'' Pevka se je s temi besedami dotaknila temnega obdobja svojega življenja, ki je pustilo pečat tudi na njenem zakonu. ''Razmišljala sem o tem, da bi si vzela življenje ... Upam , da bodo tovrstne teme v javnosti oživele, ker mislim, da se čedalje več ljudi sooča s podobnimi težavami. Menim, da je pogovor v takšnih situacijah najbolj koristen. Zavedam se tudi tega, da je danes čedalje večje število otrok anksioznih, kar je zaskrbljujoče,'' je zaključila uspešna glasbenica.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke