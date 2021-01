Larry King hospitaliziran po okužbi z novim koronavirusom

87-letni voditelj, ki boleha za sladkorno boleznijo tipa dva, je imel v preteklih letih kar nekaj zdravstvenih težav, vključno s srčnimi napadi, ki jim je leta 1987 sledila operacija srca. Leta 2017 je King povedal, da so mu diagnosticirali raka pljuč, operacijo pa je kasneje uspešno prestal, leta 2019 pa ga je čakal tudi poseg zaradi angine pektoris. Njegove zdravstvene težave so bile tudi povod za ustanovitev neprofitne organizacije, ki pomaga ljudem brez zdravstvenega zavarovanja.

Larry King se že več kot teden dni nahaja v losangeleški bolnišnici Cedars Sinai Medical Center, so za ameriške medije potrdili člani njegove družine. Zaradi strogih bolnišničnih protokolov ga njegovi trije sinovi trenutno ne morejo obiskati.

Njegov pogovorni šov Larry King Liveje gledalce navduševal kar 25 let. Šov z zanimivimi intervjuji s predsedniškimi kandidati, športniki, filmskimi zvezdniki in navadnimi smrtniki je svoj konec dočakal leta 2010, potem ko je posnel kar 6 tisoč epizod priljubljenega šova. Samo dve leti kasneje je po krajšem premoru začel z oddajo Larry King Now, ki se je predvajala kar trikrat tedensko.

V minulem letu ga je doletela velika tragedija, saj se je moral posloviti od kar dveh odraslih otrok, ki sta umrla drug za drugim. Njegov sin, 65-letniAndy King, je zaradi posledic srčnega napada umrl konec julija, kmalu za tem, avgusta, pa še njegova 52-letna hči Chaia King, nedolgo za tem, ko so ji diagnosticirali raka pljuč.