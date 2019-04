Larry King prestal operacijo srca

"Pred načrtovanim posegom je imel angino, zato se je odpravljal v bolnišnico, da bi ga še enkrat pregledali pred samo operacijo," je za medije povedal njegov predstavnik za medije in dodal:"Njegov kirurg je uspešno opravil angioplastiko in pri tem uporabil nekaj žilnih opornic. Za enkrat še okreva v bolnišnici in bo kmalu lahko šel domov. Zdravniki pričakujejo popolno okrevanje."

Srčnega infarkta in srčnega zastoja ni doživel

Predstavnik za medije je poudaril tudi, da, po besedah zdravnikov, zvezdnik, ni doživel zastoja srca ali infarkta, čeprav o tem pišejo mnogi mediji: "Larry se dobro drži in se zahvaljuje vsem za skrb." Dodal je tudi, da pričakujejo, da se bo Larry kmalu vrnil na delovno mesto. 85-letnik je namreč še vedno aktiven, saj ima kar dve oddaji: Larry King Show Now in PoliticKING with Larry King.