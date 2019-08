Larry King se osmič ločuje

Vsem dobro poznan televizijec Larry King je očitno obupal nad svojim zadnjim zakonom, saj se ločuje od svoje sedme žene Shawn Southwick, s katero je bil skupaj 22 let. Sicer je med njima počilo že leta 2010, takrat naj bi bil vzrok za to varanje. Določeni mediji so pisali, da je varala Shawn, in sicer naj bi Kinga prevarala s trenerjem, ki je skrbel za njenega sina, medtem ko so drugi mediji poudarjali, da je bil televizijec tisti, ki je varal, nekateri mediji so celo pisali, naj bi ženo prevaral kar s svojo svakinjo. Takrat naj bi si celo poskušala vzeti življenje, tako da je posegla po preveliki količini tablet.

A zakonca sta se odločila za zakonsko terapijo, saj sta želela rešiti zakon – predvsem zaradi otrok. A očitno ni šlo vse po načrtih. Spletna stran People je leta 2016 pisala, da je njun zakon znova v težavah, Larryjeva žena naj bi ga namreč že več let varala. A ostala sta skupaj, vse do zdaj, ko je zvezdnik znova vložil ločitvene papirje. Da je ločitev resnično na obzorju, je medijem potrdil tudi njegov odvetnik. Larry je v ločitvenih papirjih sicer kot razlog za ločitev navedel nepremostljive razlike.

Zakonca imata sicer že kar nekaj 'izkušenj z ločitvami, Shawn je bila poročena štirikrat, Larry pa kar osemkrat – s tretjo ženo, s Playboyevo zajčico Alene Akins, se je poročil kar dvakrat. Prvič se je televizijec sicer poročil že pri 19 letih, s svojo šolsko ljubeznijo, po pisanju medijev naj bi njeni starši zakon razveljavili.