Larryja Kinga pred operacijo srca zadela možganska kap, po kateri je padel v komo

''Doživel sem možgansko kap,'' je pojasnil za Extra in dodal, da se je njegovo zdravstveno stanje že precej popravilo: ''Težave imam le še z levim stopalom, tega pa razgibavam vsak dan. Zdravniki so mi povedali, da bom lahko do božiča hodil normalno. To sploh ni slabo, trenutno hodim s hoduljo.''

Potem, ko je zaradi kapi za nekaj tednov padel v komo in kasneje prestal operacijo srca, so zdravniki izrazili navdušenje nad njegovim pozitivnim odnosom do okrevanja in voljo do življenja.''Nevrolog mi je dejal, da posedujem neprimerljiv duh,'' je še povedal King.