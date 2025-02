Lars von Trier zaradi Parkinsonove bolezni prejema dodatno oskrbo

Larsov zadnji film, ki nosi naslov Hiša, ki jo je zgradil Jack , je bil premierno predstavljen leta 2018, njegovo zadnje delo pa je bila miniserija The Kingdom: Exodus , ki je bila zadnji del njegove trilogije The Kingdom . Med njegovimi filmi so tudi Nimfomanka, Dogville, Antikrist, Plesalka v temi, Idioti in Lom valov .

Režiserja so leta 2011 za sedem let izključili iz filmskega festivala v Cannesu, ker se je med tiskovno konferenco ob premieri filma Melanholija pošalil, da simpatizira s Hitlerjem. Pozneje se je za svojo neslano šalo opravičil, kljub temu da so ga izključili, pa je film lahko tekmoval v programu, Kirsten Dunst pa je prinesel nagrado za najboljšo igralko na festivalu.

Poleg komentarjev o Hitlerju je bil von Trier večkrat del kontroverznosti tako s svojimi filmi kot obnašanjem. Predvsem njegova dela so bila velikokrat kritizirana zaradi tematik, ki so jih prikazovala, prislužila pa so si tudi oznake, kot so 'ogabna' in 'zlobna', ljudje pa so sredi premiere v Cannesu zapuščali dvorano.

Leta 2017 ga je pevka in umetnica Bjork obtožila spolnega nadlegovanja, potem ko sta sodelovala pri filmu Plesalka v temi. Režiser je njene obtožbe zanikal.