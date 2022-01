Larsa in Scottie Pippen po treh letih dokončno ločena

Larsa, ki je nastopala tudi v resničnostnem šovu The Real Housewives of Miami , se je z nekdanjim članom ekipe Chicago Bulls poročila leta 1997. V zakonu so se jima rodili štirje otroci. Leta 2000 je na svet priše l Scotty Ml ., dve leti kasneje se mu je pridružil Preston , leta 2005 se je rodil Justin in tri leta kasneje še deklica Sophia.

Čeprav je ljubezenska zgodba med Larso in Scottiejem dokončno zaključena, še zmeraj trdita, da zaradi skupnih otrok ostajata najboljša prijatelja. ''Najini otroci so izjemni, mislim da svojo vlogo opravljava na enak način. Sva zelo tradicionalna v načinu, kako jih vzgajava. To je za naju izredno pomembno ... obsedena sva z najinimi otroki. Scottie in jaz sva si zelo podobna. Družina je zmeraj prva,'' je leta 2019 povedala za Us Weekly.