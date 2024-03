Larsa Pippen in Marcus Jordan po mesecu dni znova prekinila zvezo

"Nista več skupaj," je za Page Six potrdil vir blizu nekdanjega para Larse Pippen in Marcusa Jordana. 33-letni sin košarkarja Michaela Jordana in 49-letna nekdanja žena Scottieja Pippna, ki je bil Jordanov soigralec v ekipi Chicago Bulls, sta težave v razmerju imela že pred mesecem, ko sta se prav tako za kratek čas razšla, skupaj pa so ju ponovno opazili na valentinovo.