Larsa Pippen in Marcus Jordan potrdila zvezo z objavo skupne fotografije

Larsa Pippen in Marcus Jordan sta sedaj uradno par tudi na družbenem omrežju Instagram . Zvezdnica resničnostne oddaje in nekdanja žena košarkarja Scottieja Pippna je objavila skupno fotografijo z 32-letnim Jordanom, česar do sedaj še ni storila. Zvezdnika sta se skupaj fotografirala v maloprodajnem butiku družine Jordan in pozirala pred cvetličnim aranžmajem košarkarskega dresa s številko 23, ki je pripadal Marcusovemu očetu.

48-letnica na fotografiji nosi kratke hlače iz jeansa in črn top, mati štirih otrok pa je videz dopolnila s sončnimi očali in športnimi copati. Njen 32-letni partner je oblekel rdeče hlače z vzorcem in črno majico s kratkimi rokavi, na glavo si je poveznil črno kapo s šiltom, obul pa je črne športne copate.

Čeprav so nekateri bili dolgo mnenja, da je njun odnos neprimeren že zato, ker sta bila košarkarska zvezdnika člana istega moštva in dobra prijatelja, pa je po izidu dokumentarnega filma postalo jasno, da sta bila Jordan in Pippen tekmeca znotraj moštva Chicago Bulls, družini pa nista bili v prijateljskih odnosih.

Mladi Jordan je presenetil tudi s svojo gesto, saj je svojo 16 let starejšo prijateljico objel čez ramena in jo stisnil v objem, s tem pa javno izrazil svojo naklonjenost do nje. Jordan se je pred tem le enkrat pojavil v Larsini objavi, in sicer na fotografiji zaslona, na kateri se poljubljata.

Govorice, da sta Jordan in Pippnova v romantični zvezi, so se v javnosti pojavila že leta 2022, njuno razmerje pa naj bi bilo bolj resno od septembra. Zvezdnika sta se družila v Miamiju, skupaj pa so ju ujeli tudi v Los Angelesu.

Larsa je še pred kratkim zanikala, da je sta več kot prijatelja, ki uživata v medsebojnem druženju, a je priznala, da je pripravljena tudi na zvezo. "Zadnjih nekaj let sva prijatelja, sedaj pa sem končno prišla do točke, ko sem pripravljena tudi na nekaj več. Vedno, ko me v javnosti opazijo z nekom, ljudje sklepajo, da je med nama nekaj več, a običajno se ne dogaja nič," je povedala za Page Six.