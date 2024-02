Larsa Pippen in Marcus Jordan valentinovo preživela skupaj

Larsa Pippen in Marcus Jordan se trudita rešiti nesoglasja, s katerimi sta se srečala v razmerju. Zvezdnica resničnostnega šova in košarkar sta se ponovno družila na valentinovo, ko so ju fotografi ujeli na poti v eno od cvetličarn na Floridi, čeprav so le nekaj dni nazaj zaokrožile novice, da sta se 49-letna starleta in 33-letnik razšla.

Larsa Pippen in Marcus Jordan očitno še nista rekla zadnje, saj so ju le nekaj dni po tem, ko sta si prenehala slediti na družbenih omrežjih in izbrisala skupne fotografije, ponovno opazili skupaj. 49-letnica in 33-letnik sta se na valentinovo odpravila v eno od cvetličarn na Floridi, med čakanjem, da ju postrežejo, pa se nista skrivala.

Vplivnica in nekdanja žena košarkarja Scottieja Pippena je nosila rdeč športni top in ujemajoče se pajkice, videz pa je dopolnila z velikimi črnimi sončnimi očali, Marcus pa je oblekel belo majico s kratkimi rokavi in črne kratke hlače, tudi on pa si je nadel sončna očala. Cvetličarno sta zapustila z vazo z dvema ducatoma rdečih vrtnic in se skupaj odpravila do Larsine hiše.

Kljub temu da so njun razhod pred dnevi že potrdili viru blizu para, ker naj bi med njima po letu dni zveze zavladala napetost, razlog zanjo pa naj bi bil Marcusov oče Michael Jordan, ki nad njunim razmerjem ni najbolj navdušen, pa se je par očitno odločil, da se še ne bo vdal. "Marcus je rekel, da se je njegov oče šalil, ko je dejal, da ne odobrava njune zveze, a se je Larsa tega zelo prestrašila," je pojasnil vir blizu zvezdnikov.