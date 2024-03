Larsa Pippen o razlogu za razpad zveze: Ni kriva razlika v letih

Govorice, da je ljubezni med Larso Pippen in Marcusom Jordanom dokončno konec, so resnične. Potrdila jih je namreč kar 49-letnica, ki je tudi razkrila, kaj je bil razlog, da njuna ljubezenska pravljica ni imela srečnega konca. Zanikala je, da je bila za njun razhod kriva razlika v letih, in dejala, da košarkaš pač samo ni pravi moški zanjo.

Ko sta po kratkem razhodu ponovno obudila svojo zvezo, so bili številni prepričani, da bosta zdržala. A so se ušteli, saj so govorice o tem, da je ljubezni med Larso Pippen in Marcusom Jordanom zdaj dokončno konec, resnične. "Sem samska in pripravljena na druženje," je v podcastu Amy & TJ potrdila kar zvezdnica sama.

Larsa Pippen je potrdila, da sta se z Marcusom Jordanom razšla. FOTO: Profimedia icon-expand

49-letnica je med drugim tudi razkrila, kaj je bil razlog, da se njuna zveza ni obdržala. "Ni kriva razlika v letih. Samo mislim, da sva na različnih bregovih. Počutim se, kot da moram biti zvesta temu, kar sem, kar počnem, on pa tudi. Želim, da je srečen. Je super fant, vendar se mi preprosto zdi, da ni pravi zame," je povedala nekdanja žena košarkarja Scotta Pippna. Obenem je še dejala, da trenutno še ni povsem pripravljena na zmenke, a da bo kmalu 'spet na trgu'.

Resničnostna zvezdnica je od sina legendarnega košarkarja starejša 16 let, a je poudarila, da je hodila že z mnogo starejšimi, ki so bili veliko bolj nezreli kot Marcus. Razkrila je tudi, kdaj ji je postalo jasno, da njuna ljubezenska pravljica ne bo imela srečnega konca. "Ko si sam, ugotoviš, ali osebo pogrešaš ali ne. Na snemanju oddaje, ko sva bila dva tedna ločena, sem ugotovila, da on ni pravi zame," je dodala.

Larsa Pippen in Marcus Jordan sta bila še do nedavnega zelo zaljubljena. FOTO: Profimedia icon-expand

33-letnik ima po njenih besedah povsem drugačne prioritete, kot jih ima sama. "Moja prioriteta številka ena so moji otroci, moj posel, moja oddaja in biti z nekom, s katerim lahko rastem. To je tisto, kar si želim," je pojasnila. Zatrdila je, da se kljub razhodu počuti dobro, čeprav ji je bilo sprva težko. "Težko se je raziti, ker si tako navajen živeti s to osebo. Skupaj sva imela svoj podcast, skupaj sva delala, imela sem ga v šovu in bilo je težko, ker sva bila navajena biti ves čas skupaj," je povedala.