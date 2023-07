Larsa Pippen po Jordanovem komentarju: Ni se mi zdelo smešno

Nekdanjo ženo Scoota Pippna so po Jordanovem odgovoru, da njune zveze ni odobril, mnogi obtožili, da je lažnivka. "Po spletu so mi pisali, da sem lagala, ko sem pred meseci izjavila, da se najini družini dobro razumeta in da si najini starši želijo, da sva srečna," je povedala Larsa in obenem dodala, da jo je po tastovem odzivu skrbelo ravno to, kaj si bodo o njej mislili ljudje, saj bi to lahko uničilo njeno javno podobo. "Bila sem kar malo travmatizirana," je še priznala. Za razliko od 49-letnice pa si 32-letni Marcus očetovih besed ni preveč vzel k srcu. Njemu so se prav zares zdele smešne. "Oče mi je po tem dogodku poslal sporočilo in mi povedal, da ni mislil nič slabega," je povedal košarkar, ki je bil tako kot njegovo novo dekle gost podkasta.