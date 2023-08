Larsa Pippen: To ni zaročni prstan, Marcus mi je dal 'prstan obljube'

"To ni zaročni prstan, Marcus mi je dal 'prstan obljube'," je v njunem podcastu Separation Anxiety pojasnila Larsa Pippen. S tem je želela utišati govorice o prihajajoči poroki in dejstvu, da sta s košarkarjem že zaročena, ki jih je nedavno sprožil njun pogovor o obredu in skrivnostni diamantni prstan na njeni roki.