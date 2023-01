Larso Pippen in sina Michaela Jordana ujeli med poljubom

Nekdanja žena košarkarja Scottieja Pippna je še pred dvema mesecema trdila, da sta z Marcusom Jordanom samo prijatelja, sedaj pa so ju fotografi v Miamiju ujeli med poljubljanjem v javnosti. Oboževalci se ob tem sprašujejo, ali sta zvezdnica in sin legendarnega košarkarja Michaela Jordana s tem potrdila razmerje.

Kot kaže, sta Larsa Pippen in Marcus Jordan s poljubom v javnosti potrdila razmerje. Čeprav je 48-letnica še pred kratkim trdila, da z 32-letnim sinom legendarnega košarkarja nista v zvezi, se je njun odnos očitno spremenil. Zvezdnico in glasbenika so namreč fotografi ujeli med sprehodom v Miamiju, v javnosti pa sta si izmenjala tudi poljub.

icon-expand Larsa Pippen in Marcus Jordan FOTO: Instagram

Larsa je za to priložnost oblekla črn top modnega oblikovalca Jeana Paula Gaultierja in kratke usnjene hlače, 32-letnik pa je nosil črno srajco in športne kratke hlače, videz pa je dopolnil s kapo s šiltom. Par so ujeli pred vhodom v enega izmed hotelov v Miamiju. Zvezdnika so v preteklih mesecih večkrat opazili skupaj, ko je novembra 2022 v javnost pricurljal posnetek mladega Jordana z drugo, pa je Pippnova dejala, da je ne mori, da se ta dobiva z drugimi dekleti, saj nista v zvezi. 48-letnica je pred kratkim v oddaji Andyja Cohena na vprašanje voditelja, kaj na njeno razmerje pravi njen nekdanji mož Scottie Pippen, ki je bil v ekipi Chicago Bulls soigralec Michaela Jordana, za katera pa se je pred kratkim izkazalo, da nista bila tako dobra prijatelja, odgovorila: "Ne vem." Presenečen voditelj je nato dodal: "Ne veste? Vam ni nikoli nič omenil ali vi njemu?" Pippnova pa je odgovorila s preprostim ne.