Lastnik obleke Marilyn Monroe zanikal škodo, ki naj bi jo povzročila Kim Kardashian

Muzej Ripley's Believe It or Not!, ki je Kim Kardashian posodil ikonično obleko hollywoodske legende, je zanikal škodo, ki naj bi nastala, ko jo je resničnostna zvezdnica nosila na prireditvi Met Gala.

Toaleta, v kateri je Marilyn Monroe s pesmijo za rojstni dan voščila nekdanjemu predsedniku Kennedyju, naj bi po dogodku Met Gala utrpela določene poškodbe. Internet so preplavile fotografije natrganih šivov in visečih diamantov. Muzej, ki je ikonično obleko za to priložnost posodil Kim Kardashian, pa je sedaj vso škodo zanikal. Poudarili so, da je posoja večerne obleke resničnostni zvezdnici temu kosu oblačila vrednost in pomembnost celo dvignila in ga naredila še bolj prepoznavnega.

icon-expand Kim Kardashian FOTO: Profimedia

Lastniki, Muzej Ripley's Believe It or Not!, so skušali zatreti glasne govorice in stopili v bran nekdanji soprogi Kanyeja Westa. Obleka je v muzeju pristala po tem, ko so jo leta 2016 kupili za 4,4 milijona evrov. Leta 1962 je Monroejeva v njej zapela Vse najboljše takratnemu predsedniku Združenih držav in se s tem vpisala v zgodovino. Zaposleni v muzeju trdijo, da so popolnoma prepričani, da obleka škode ni utrpela.

Jezne komentarje oboževalcev Monroejeve je sprožil zbiralec predmetov, povezanih s hollywoodsko divo. Scott Fortner je bil jezen in jasen: ''Obleka je bila močno poškodovana!'' Pripadajoče fotografije so nakazovale na strganine, poškodbe na šivih, odpadlo pa naj bi tudi nekaj prišitih diamantov.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

V tej zmešnjavi se je poskušala braniti tudi Kardashianova, ki se je v originalni obleki samo sprehodila po rdeči preprogi, kasneje pa se je preoblekla v repliko. Dejala je: "Do te obleke sem izjemno spoštljiva, zavedam se, kako pomembna je za ameriško zgodovino. V obleki se ne bi nikoli usedla, kaj šele jedla v njej, tudi ličil po telesu nisem nanesla, pa to za tovrstno prireditev sicer zmeraj storim.'' Mnogo kritik pa je bilo uperjenih tudi proti muzeju, ki si zgodovinski primerek obleke lasti. Sami so nato pojasnili: ''Sprehod Kim Kardashian po stopnicah Metropolitanskega muzeja na letošnji Met Gali je povzročil nekaj burnih odzivov, vendar lahko z gotovostjo trdimo, da Kim ni povzročila nikakršne škode. Naša misija je, da zabavamo, da izobražujemo, diskurz o dotični obleki pa počne ravno to.'' Dodali so še, da ni pomembno, na kateri strani so oboževalci, pomembno je le to, da (p)ostane jasno, da zgodovinska vrednost obleke ni izgubila svojega pomena, temveč jo je tovrstna uporaba zgolj poudarila: ''Zapuščino Monroe je sedaj spoznal čisto nova, mlada generacija ljudi.''

icon-expand Marilyn Monroe, Kim Kardashian FOTO: Twitter