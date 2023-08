Lasvegaška policija Cardi B preiskuje zaradi napada na oboževalko

Cardi B se je znašla v središču preiskave zaradi napada na oboževalko, v katero je na nedavnem koncertu v Las Vegasu vrgla mikrofon. Policija v Las Vegasu je v izjavi, ki jo je pridobil Variety, potrdila, da je ženska prijavila napad samo en dan po koncertu. Izdanih ni bilo nobenih aretacij ali obtožb.

Raperka Cardi B je nedavno nastopila v Las Vegasu, kjer se zgodil nenavaden incident. Med nastopom jo je ena izmed obiskovalk koncerta polila s pijačo, jezna raperka pa 'napadalki' ni ostala dolžna in je vanjo z vso močjo vrgla mikrofon in ji namenila nekaj ostrih besed. Boj med njima se zdaj nadaljuje, saj je obiskovalka napad prijavila policiji, ta pa sedaj dogodek preiskuje.

icon-expand Cardi B sedaj še sama pred obtožbami napada. FOTO: Profimedia

"30. julija 2023 je posameznica prišla na policijsko postajo, da bi prijavila napad," so povedali pri lasvegaški policiji. "Po navedbah žrtve se je 29. julija 2023 udeležila dogodka na posestvu v bloku 3500 na aveniji Las Vegas Boulevard. Med koncertom jo je zadel predmet, ki je priletel z odra," so še dodali. Raperka je mikrofon v eno izmed obiskovalk koncerta zalučala po tem, ko jo je nekdo polil s pijačo, ali je nato s predmetom zadela isto osebo, ki jo je polila, pa ni jasno. Na videoposnetkih, ki so nato zakrožili na družbenih omrežjih, je slišati, da se je ženska, ki je Cardi polila s pijačo, pevki takoj tudi opravičila, videti pa je tudi, da so varnostniki s prizorišča pospremili neko osebo. Pevka je osebi namenila nekaj ostrih besed in odkorakala z odra.

Incident je posledica trenda, ki se je pojavil v zadnjih tednih, ko so v glasbenike na koncertih s strani občinstva prileteli razni predmeti, ki so nastopajoče tudi poškodovali. V pevko Bebe Rexha je na koncertu v New Yorku priletel mobilni telefon, ki jo je zadel v arkado, poiskati pa je morala zdravniško pomoč. Tudi v Harryja Stylesa je na koncertu na Dunaju priletel predmet, ki ga je zadel v oko, raperka Latto pa je na podoben pripetljaj na koncertu v Nemčiji vprašala: "Želiš biti pretepen?"