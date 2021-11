Latino pevka Karol G po grdem padcu pokazala modrice

Kolumbijska pevka Karol G je v petek v okviru svoje koncertne turneje Bichota nastopila v Miamiju. Kot smo že poročali, je zvezdnica med koncertom grdo padla po stopnicah, ki so bile del odrske konstrukcije. Naj omenimo, da je pevka imela veliko srečo, saj po padcu ni potrebovala zdravniške pomoči, lahko je sama vstala in kot prava profesionalka nadaljevala nastop, da ne bi razočarala svojih oboževalcev.

Zvezdnica ni dovolila, da bi ji poškodbe prišle do živega in tako nadaljuje s svojo turnejo in začrtanimi koncerti. In ne samo to, celo pošalila se je na svoj račun. V Instagramovi zgodbi je med drugim zapisala: "Po teh stopnicah nisem padla, tako da danes bomo 'žurali' Puerto Rico," je zapisala ob fotografiji, na kateri pozira na stopnicah zasebnega letala.