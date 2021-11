Latino zvezdnica med koncertom grdo padla po stopnicah

Kolumbijska pevka Karol G , ki jo je revija Billboard označila za naslednjo kraljico latino glasbe, je med petkovim koncertom v Miamiju zelo prestrašila svoje oboževalce in občinstvo v dvorani. Ta večer je zvezdnica nosila visoke škornje z debelo platformo in kot kaže, so bili ti zanjo 'preveliki'. V enem trenutku se je Karol G spotaknila in grdo padla po stopnicah odrske konstrukcije. Njene spremljevalne plesalke so ob nezgodi takoj prenehale s plesom in stekle do pevke, da bi se prepričale, ali je z njo vse v redu.

30-letna pevka na presenečenje mnogih ni zaprosila za nobeno pomoč in je po padcu sama vstala in kot prava profesionalka s ponosom nadaljevala nastop. Njeno požrtvovalnost in trud je publika nagradila z močnim aplavzom in vzkliki navdušenja.

Posnetek pevkinega nesrečnega padca so oboževalci ujeli v objektiv in video je hitro zaokrožil po družbenih omrežjih. Naj omenimo, da pevka ni edina, ki je imela takšno smolo. V preteklosti padcem na odru niso uspela ubežati niti največja glasbena imena, kot so Lady Gaga, Katy Perry, Madonna in Beyonce.

Širša javnost Karol G nedvomno pozna po mega uspešnici Tusa, ki jo je posnela skupaj z Nicki Minaj. Naj omenimo, da ima videospot za pesem že več kot 1,2 milijarde ogledov na YouTubu.