Latinoameričani Kendall Jenner očitajo kulturno apropriacijo

Najbolje plačana manekenka na svetu, Kendall Jenner, je pred kratkim predstavila lastno znamko tekile '818' in s tem razburila pripadnike latinskoameriške skupnosti, ki so zvezdnico obtožili kulturne apropriacije. Zvezdnica, ki se na kritike javno ni odzvala, je z družino in prijatelji pred kratkim priredila zabavo, na kateri je praznovala lansiranje nove blagovne znamke.

Kendall Jenner se je odpravila po stopinjah svojih sester in postala lastnica lastne blagovne znamke. 25-letna manekenka je modno pisto zamenjala za destilarno žganih pijač in ustvarila novo znamko tekile z imenom 818: "Po desetinah testiranj, obiskih destilarne, anonimnih udeležbah na ocenjevanjih in zmagah nam je po treh letih in pol končno uspelo," je zapisala zvezdnica in s tem naznanila, da se loteva ustvarjanja priljubljene žgane pijače.

Novica se je po spletu hitro razširila, odzivi oboževalcev pa so bili mešani, saj jih je veliko menilo, da si je Kendall z oglaševanjem produkta prilastila mehiško kulturo in jo olepšala. "Saj se šališ," je zapisal eden od jeznih sledilcev. "Kendall pozira v delavskih oblačilih mehiških migrantov, nato pa bo jokala, ko ji bomo povedali, da je to neprimerno. To je tako zelo žaljivo."

"Kot Mehičanka vas prosim, da ne pijete njene tekile, saj si Kendall skuša prilastiti našo kulturo. Poslušajte nas, ko vam skušamo pojansiti, zakaj je to narobe. Ne želimo si, da bela ženska profitira na naš račun. Tudi njen oglas za tekilo napačno predstavi našo kulturo. Kendall, ni res, da smo Mehičani ves čas na konjih ter nosimo klobuke. Prav tako delavci med delom ne pijejo tekile," je v daljšem zapisu pojasnila ena od uporabnic družbenega omrežja Twitter. Zvezdnici so v bran stopili nekateri zvesti podporniki in spomnili, da so svojo tekilo lansirali tudi George Clooney, Dwayne “The Rock” Johnson in Kevin Hart ter da njim nihče ni očital kulturne apropriacije. Kendall se je v preteklosti že večkrat znašla v podobnih situacijah, med drugim je za naslovnico ameriške revije pozirala z afro frizuro, posnela pa je tudi reklamo za Pepsi, v kateri se je precej brez posluha dotaknila teme policijskega nasilja nad temnopoltimi.