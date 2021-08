Igralka Laura Prepon zapustila scientološko skupnost

"Ne živim več po scientoloških zapovedih," je bila iskrena Laura Prepon in za ameriško revijo People povedala, da je pred petimi leti zapustila scientološko skupnost. "Zmeraj sem bila zelo odprtega uma, že od zgodnjega otroštva. Odraščala sem v duhu katoliške in judovske vere. Molila sem v cerkvah, meditirala v templjih. Študirala sem tudi zakonitosti tradicionalne kitajske medicine in s tem teorijo meridianov," je pojasnila.

Zvezda priljubljene nanizanke Oh, ta sedemdeseta se je v preteklosti obrnila tudi k scientologiji, vendar sedaj priznava, da ta že dlje časa več ni del njenega vsakdana. ''Scientologija že pet let več ni del mojega življenja,'' je dejala in ob tem dodala, da s soprogom Benom Fosterjem , ki nikoli ni bil del scientološke skupnosti, najraje meditirata.

''Meditirava vsak dan in to mi je res všeč, saj je to nekaj, kar mi pomaga, da slišim svoj notranji glas, obenem pa je to tudi stvar, ki jo lahko počneva skupaj,'' je povedala.

41-letnica je pojasnila, da jo je dejstvo, da je postala mama, spodbudilo k temu, da iz življenja črta stvari, ki zanjo več ne delujejo. Po rojstvu sedaj 4-letne hčere Elle in sina, ki ima 16 mesecev, se je z nekaterimi odločitvami osvobodila tesnobe: ''Kot novopečeno mater me je prežemala tesnoba, ki je nisem izkusila še nikoli prej. Moje prijateljice, ki so imele starejše otroke, so trdile, da je to samo ena od faz, ki bo minila in se bo nato zame pričelo drugačno obdobje,'' je opisala začetek ere v novi vlogi in s tem tudi začetek malo drugačne življenjske poti.

Laura je bila del scientološke skupnosti, ki ji pripada tudi igralec Tom Cruise, s katerim so jo v preteklosti tudi romantično povezovali. Zanimivo pa je, da je znan scientolog prav tako igralec Danny Masterson, s katerim sta s Preponovo skupaj nastopala v seriji Oh, ta sedemdeseta. Laura je iz skupnosti izstopila tri leta po tem, ko je to na odmeven način storila igralka Leah Remini, nekaj pred tem dogodkom pa tudi Lisa Marie Presley.