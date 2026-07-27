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Tuja scena

Laura Prgomet po incidentu: Sama sebe ne prepoznam

Dubrovnik, 27. 07. 2026 21.13 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
K.A.
Lauri Prgomet je žal za svoja dejanja.

Skoraj mesec dni po incidentu, ki se je zgodil v enem od lokalov v Dubrovniku, se je zdaj oglasila Laura Prgomet. Nekdanja udeleženka šova Sanjski moški Hrvaške, ki je po kričanju, divjanju in celo napadu na policiste pristala v priporu, se je zdaj javno opravičila in priznala, da po ogledu posnetkov sama sebe sploh ne prepozna.

V začetku julija se je v enem od dubrovniških lokalov zgodil incident, v središču katerega je bila Laura Prgomet. Nekdanja udeleženka priljubljenega resničnostnega šova Sanjski moški Hrvaške se je po slabem mesecu dni zdaj prvič javno odzvala na svoje obnašanje.

Laura Prgomet je pred slabim mesecem dni povzročila incident v enem od lokalov v Dubrovniku.
Laura Prgomet je pred slabim mesecem dni povzročila incident v enem od lokalov v Dubrovniku.
FOTO: VOYO

Za hrvaške medije je priznala, da je šokirana. "Najprej želim povedati, da sem bila ob prvem ogledu posnetka tistega dogodka šokirana. Gledala sem človeka, ki sem ga komaj prepoznala. Prikazano vedenje ni takšno, kot je zame običajno, prav tako pa ne odraža mojih vrednot, mojega značaja ali načina, kako živim svoje življenje," je javno pismo, ki ga je zapisala v opravičilo, začela 26-letnica.

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V nadaljevanju je zapisala, da ne želi opravičevati svojega vedenja, a da v celoti prevzema odgovornost za svoje ravnanje. "Zavedam se, da sem s svojimi dejanji povzročila neprijetnosti, zaskrbljenost in dodatno delo ljudem, ki so zgolj opravljali svoje delo. Zaradi tega mi je iskreno in globoko žal," je dodala ter poudarila, da se opravičuje vsem zaposlenim na Ministrstvu za notranje zadeve Republike Hrvaške, še posebej pa policistom, ki so tisto noč obravnavali njen primer.

Lauri Prgomet je žal za svoja dejanja.
Lauri Prgomet je žal za svoja dejanja.
FOTO: VOYO

Ob koncu svojega javnega pisma je Laura dodala še pomembno opozorilo širši javnosti. Svetovala je vsem, naj bodo previdni glede tega, komu zaupajo in v kakšni družbi se zadržujejo, saj so posledice napačnih odločitev lahko nepopravljive. Poudarila je, da je to zanjo težka lekcija, iz katere se želi naučiti biti boljša oseba. "Čutim potrebo, da povem nekaj, kar mi je izjemno pomembno. V času, ko so se ti dogodki odvijali, duševno in telesno nisem bila dobro. Verjamem, da bodo pristojni organi razjasnili vse okoliščine, ki so privedle do tega, zato o njih trenutno ne morem in ne želim podrobneje govoriti. Lahko le rečem, da globoko čutim, da odločitve, ki sem jih takrat sprejela, in moje vedenje niso odražali tega, kakšna oseba sem v resnici," je pojasnila.

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Svoje pismo je zaključila v pozitivnem duhu, s sporočilom miru in ljubezni, v upanju, da bo okolica razumela njeno kesanje. Kljub burnemu dogodku in težkim obtožbam Hrvatica verjame, da se lahko iz vsake napake nekaj naučimo in postanemo boljši. "Že ena sama noč lahko spremeni vaše življenje na način, ki si ga nikoli ne bi mogli predstavljati, zato se še enkrat iskreno opravičujem vsem, ki sem jih s svojim vedenjem prizadela, razburila ali razočarala," je zaključila.

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26-letnico, ki se je v šovu Sanjski moški Hrvaške borila za srce Šima Eleza, je po neprimernem vedenju v lokalu odpeljala policija. Po poročanju hrvaških medijev je povzročala kaos, metala kozarce, ko so prišli policisti, pa jih je celo napadla, ko so jo poskušali umiriti. Po več dneh za rešetkami, kjer je čakala na odločitev preiskovalnega sodnika, ali bo morala v priporu preživeti mesec dni, so jo po pritožbi izpustili na prostost.

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
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