Laura Prgomet z romantično objavo razkrila, da je zaljubljena

Laura Prgomet je zaljubljena. Nekdanja udeleženka šova Sanjski moški Hrvaške je na družbenih omrežjih razkrila, da ji je srce ukradel postaven temnolasi moški, ki sicer nekoliko spominja na Šimo Eleza, za katerega se je borila v oddaji.

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Kdo je v resnici mišičasti moški, s katerim se je na sončni Mallorci predajala vročim trenutkom, sicer ni razkrila. "Kaj je Španijo v resnici naredilo tako posebno ..." je zapisala ob fotografijah, na katerih skupaj pozirata, se objemata in poljubljata na peščeni plaži in v morju. Z opisom je namreč dala jasno vedeti, da ji poletne trenutke lepša nova ljubezen. Številni njeni oboževalci so v komentarjih zapisali, da je lepa Hrvatica zdaj morda le našla svojega sanjskega moškega.