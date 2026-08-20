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Tuja scena

Laura Prgomet z romantično objavo razkrila, da je zaljubljena

Palma de Mallorca, 20. 08. 2026 09.04 pred 1 uro 1 min branja 1

Avtor:
K.A.
laura prgomet

Če je bila do nedavnega v središču pozornosti zaradi neprimernega vedenja v javnosti in celo policijskega pridržanja, je zdaj Laura Prgomet poskrbela za veliko lepše novice. Nekdanja udeleženka resničnostnega šova Sanjski moški Hrvaške, ki se je borila za srce Šime Eleza, je na Instagramu delila utrinke z dopusta, kjer je pokazala tudi novega srčnega izbranca.

Laura Prgomet je zaljubljena. Nekdanja udeleženka šova Sanjski moški Hrvaške je na družbenih omrežjih razkrila, da ji je srce ukradel postaven temnolasi moški, ki sicer nekoliko spominja na Šimo Eleza, za katerega se je borila v oddaji.

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Kdo je v resnici mišičasti moški, s katerim se je na sončni Mallorci predajala vročim trenutkom, sicer ni razkrila. "Kaj je Španijo v resnici naredilo tako posebno ..." je zapisala ob fotografijah, na katerih skupaj pozirata, se objemata in poljubljata na peščeni plaži in v morju. Z opisom je namreč dala jasno vedeti, da ji poletne trenutke lepša nova ljubezen. Številni njeni oboževalci so v komentarjih zapisali, da je lepa Hrvatica zdaj morda le našla svojega sanjskega moškega.

Preberi še Laura Prgomet po incidentu: Sama sebe ne prepoznam

Laura je nedavno polnila medije zaradi svojega neprimernega obnašanja in razgrajanja v enem od dubrovniških klubov. Zaradi vpitja in razbijanja inventarja so celo poklicali policijo, policisti pa so bili med poskusom pomiritve strasti deležni tudi fizičnih napadov s strani vplivnice. Po incidentu se je že javno opravičila in zapisala, da sama sebe sploh ni prepoznala in da ji je žal za to, kar je storila.

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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KOMENTARJI1

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Primula1
20. 08. 2026 10.44
Kdo?! Vem, da je v Dalmaciji en avtocestni izvoz s tem nazivom, kdo je pa ta, pa res ne vem.
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