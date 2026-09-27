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Lauren Sanchez Bezos v Belo hišo znova v neprimerni obleki

Washington, 27. 09. 2026 14.38 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Lauren Sanchez

Zakonca Bezos sta se tudi letos udeležila državniške večerje v Beli hiši, na kateri je predsednik Trump gostil kitajskega kolega Šija Džinpinga. Za to priložnost je nekdanja televizijska voditeljica izbrala dolgo črno obleko modnega kreatorja Alexandra McQueena z globokim dekoltejem, ki pa za to priložnost ni bil najbolj primeren.

Lauren Sánchez Bezos je s svojo izbiro obleke za slavnostno večerjo v Beli hiši, ki se je je udeležila z možem Jeffom Bezosom, pritegnila veliko pozornosti. Čeprav je klasična dolga toaleta v črni barvi z rokavi, ki so razkrili ramena, mnoge navdušila, pa so mnogi modni strokovnjaki opozorili, da je globok dekolte, ki ga je poudarila z diamantno ogrlico z večjim obeskom, neprimeren za to priložnost.

Lauren Sanchez in Jeff Bezos pred Belo hišo.
Lauren Sanchez in Jeff Bezos pred Belo hišo.
FOTO: Profimedia

Kritični pa niso bili le strokovnjaki, temveč tudi uporabniki družbenih omrežij. "Denar ne kupi porekla. Obupno se oblači. Res neprimerno," je zapisal nekdo, drugi pa dodal: "Za božjo voljo, naj ima nekaj dostojanstva. To je bila državna večerja, ona pa ima 56 let!" Tretji pa je opozoril: "Njeni diamanti bi lahko nahranili veliko otrok, ki stradajo!"

Melania Trump je izbrala klasično črno-belo kombinacijo na sodoben način.
Melania Trump je izbrala klasično črno-belo kombinacijo na sodoben način.
FOTO: Profimedia

Na večerji sta bili tudi prva dama Melania Trump in predsednikova hči Ivanka Trump. Prva je za to priložnost izbrala črne hlače z visokim pasom in belo bluzo, katere rokave je zavihala, ovratnik pa zavezala v pentljo. Druga je nosila dolgo sinje modro obleko, katere zgornji del je bil okrašen z vezenino in diamantki.

Sanchez v Belo hišo že neprimerno oblečena

To pa ni prvič, da je bila soproga Jeffa Bezosa v Beli hiši neprimerno oblečena. Leta 2024 je prišla v rdeči obleki, ki jo je krasil čipkast zgornji del, leto pozneje pa je izbrala podobno obleko kot letos, ki jo je prav tako dopolnila z večjo ogrlico. Veliko pozornosti je pritegnil tudi njen videz na lanski inavguraciji, ko je pokazala, da pod kostimom nosi bel čipkast nedrček. Takrat je dejala, da je bila ponosna na svoj videz, ki se ji je zdel konzervativen.

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