Lauren Sanchez Bezos v Belo hišo znova v neprimerni obleki

Lauren Sánchez Bezos je s svojo izbiro obleke za slavnostno večerjo v Beli hiši, ki se je je udeležila z možem Jeffom Bezosom, pritegnila veliko pozornosti. Čeprav je klasična dolga toaleta v črni barvi z rokavi, ki so razkrili ramena, mnoge navdušila, pa so mnogi modni strokovnjaki opozorili, da je globok dekolte, ki ga je poudarila z diamantno ogrlico z večjim obeskom, neprimeren za to priložnost.

Lauren Sanchez in Jeff Bezos pred Belo hišo. FOTO: Profimedia

Kritični pa niso bili le strokovnjaki, temveč tudi uporabniki družbenih omrežij. "Denar ne kupi porekla. Obupno se oblači. Res neprimerno," je zapisal nekdo, drugi pa dodal: "Za božjo voljo, naj ima nekaj dostojanstva. To je bila državna večerja, ona pa ima 56 let!" Tretji pa je opozoril: "Njeni diamanti bi lahko nahranili veliko otrok, ki stradajo!"

Melania Trump je izbrala klasično črno-belo kombinacijo na sodoben način. FOTO: Profimedia

Na večerji sta bili tudi prva dama Melania Trump in predsednikova hči Ivanka Trump. Prva je za to priložnost izbrala črne hlače z visokim pasom in belo bluzo, katere rokave je zavihala, ovratnik pa zavezala v pentljo. Druga je nosila dolgo sinje modro obleko, katere zgornji del je bil okrašen z vezenino in diamantki.

Sanchez v Belo hišo že neprimerno oblečena