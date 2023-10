Lauren Sanchez delila redko fotografijo z Bezosom

Njena objava je še posebej razveselila njene sledilce. "Luštna sta," je zapisal nekdo, spet drugi pa dodal: "Tako lep par sta." Med komentarji pa so bile tudi izjave, kot je: "Temu se reče ljubezen." Nekdo drug pa je par opisal tako: "Tako sta lepa in preprosta."

Ustanovitelj Amazona in Lauren sta se zaročila maja letos. "Vsak dan me navdihuje in me dela boljšo osebo. Je najbolj čudovit moški, kar jih poznam," je Lauren nekoč dejala o Jeffu v intervjuju za revijo WSJ.