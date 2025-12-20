Lauren Sanchez delila utrinke iz zakulisja poroke z Jeffom Bezosom

Lauren Sanchez Bezos je dopolnila 56 let, ob tej priložnosti pa se je v videu, ki ga je delila s svojimi sledilci, ozrla nazaj v iztekajoče se leto. Na njem je pokazala, kaj vse je doživela, izpustila pa ni niti dogajanja ob njeni poroki z enim najbogatejših Zemljanov, Jeffom Bezosom, s katerim je pred oltar stopila junija v Benetkah.

"Še en krog okoli sonca. Če bi mi kot deklici povedali, da bo moje življenje pri 56. letih takšno, vam zagotovo ne bi verjela. In ne mislim le odmevnih trenutkov. Poroka je bila čudovita, a z menoj so ostale besede najinih otrok. Pot v vesolje mi je dala nepričakovano jasnost. Ko sem enega otroka pospremila na študij, drugi je bil sprejet na fakulteto, tretji pa je stopil na samostojno pot, me je prizemljilo kot me nič drugega ne bi moglo," je zapisala Sanchez Bezos.

"Tudi izid knjige je bil pomemben trenutek. Ko sem poslušala otroke, ki se učijo na enak način kot jaz, me je končno osvobodilo sramu, ki sem ga čutila zaradi disleksije. Opomnilo me je, da je radovednost v vseh, ki vztrajajo. Večina stvari se je letos zgodila v trenutkih tišine. Z družino, skozi delo in rast. Ko stopam v naslednje leto, ostajam preprosta in ostajam odprta za tisto, kar prihaja. Ko verjameš, so znamenja povsod'," je zaključila svoj pripis.