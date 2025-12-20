Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Lauren Sanchez delila utrinke iz zakulisja poroke z Jeffom Bezosom

Los Angeles, 20. 12. 2025 16.29 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Lauren Sanchez Bezos

Za nekdanjo novinarko in televizijsko voditeljico Lauren Sanchez Bezos je dobro leto. Soproga milijarderja Jeffa Bezosa je na družbenem omrežju ob praznovanju svojega 56. rojstnega dne delila video, na katerem je pokazala utrinke minulega leta, med njimi pa so bili tudi tisti iz zakulisja njune poroke, ki je bila junija v Benetkah.

Lauren Sanchez Bezos je dopolnila 56 let, ob tej priložnosti pa se je v videu, ki ga je delila s svojimi sledilci, ozrla nazaj v iztekajoče se leto. Na njem je pokazala, kaj vse je doživela, izpustila pa ni niti dogajanja ob njeni poroki z enim najbogatejših Zemljanov, Jeffom Bezosom, s katerim je pred oltar stopila junija v Benetkah.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Še en krog okoli sonca. Če bi mi kot deklici povedali, da bo moje življenje pri 56. letih takšno, vam zagotovo ne bi verjela. In ne mislim le odmevnih trenutkov. Poroka je bila čudovita, a z menoj so ostale besede najinih otrok. Pot v vesolje mi je dala nepričakovano jasnost. Ko sem enega otroka pospremila na študij, drugi je bil sprejet na fakulteto, tretji pa je stopil na samostojno pot, me je prizemljilo kot me nič drugega ne bi moglo," je zapisala Sanchez Bezos.

Preberi še Javnost razburjena: Bo Bezosova soproga resnično novo Bondovo dekle?

"Tudi izid knjige je bil pomemben trenutek. Ko sem poslušala otroke, ki se učijo na enak način kot jaz, me je končno osvobodilo sramu, ki sem ga čutila zaradi disleksije. Opomnilo me je, da je radovednost v vseh, ki vztrajajo. Večina stvari se je letos zgodila v trenutkih tišine. Z družino, skozi delo in rast. Ko stopam v naslednje leto, ostajam preprosta in ostajam odprta za tisto, kar prihaja. Ko verjameš, so znamenja povsod'," je zaključila svoj pripis.

Preberi še Lauren Sanchez strtega srca: sina pospremila na študij

V videu je 56-letnica pokazala priprave na poročni obred, vključno z vajo hoje do oltarja v poročni obleki, delila pa je tudi fotografije sinov, ki so bili prisotni. Sanchez ima z nekdanjim partnerjem Tonyjem Gonzalezom sina, iz zveze s Patrickom Whitesellom pa sina in hčerko.

lauren sanchez jeff bezos poroka rojstni dan video

Meghan Markle presenetila z objavo družinske fotografije

SORODNI ČLANKI

Lauren Sanchez ujeli med nerodnim plesanjem ob togem Jeffu Bezosu

Mladoporočenca Jeff Bezos in Lauren Sanchez na zmenku v Saint-Tropezu

Bezosova soproga za drobno torbico odštela več tisočakov

Gostja o razkošni Bezosovi poroki: Nihče ni podpisal pogodbe o molčečnosti

  • slika 1
  • slika 2
  • slika 3
  • slika 4
  • slika 5
  • slika 6
  • slika 7
  • slika 8
  • slika 9
  • slika 10
  • slika 11
  • slika 12
  • slika 13
  • slika 14
  • slika 15
  • slika 16
  • slika 17
  • slika 18
  • slika19
  • Slika 20
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Dedek Mraz še vedno na poti po Sloveniji – kje ga lahko srečate
Kako podpreti otrokove novoletne zaobljube
Kako podpreti otrokove novoletne zaobljube
Božično vzdušje: Recept za cimetove piškotke z otroki
Božično vzdušje: Recept za cimetove piškotke z otroki
Dvojčici na rdeči preprogi: Hči obuja stil matere
Dvojčici na rdeči preprogi: Hči obuja stil matere
zadovoljna
Portal
Rojstvo hčerke jima je polepšalo življenje
Dnevni horoskop: Raki bodo hvaležni, ovni se bodo razbremenili
Dnevni horoskop: Raki bodo hvaležni, ovni se bodo razbremenili
3 znamenja, na katera bo vplival zadnji mlaj letošnjega leta
3 znamenja, na katera bo vplival zadnji mlaj letošnjega leta
Kultni sandali se vračajo na modno sceno
Kultni sandali se vračajo na modno sceno
vizita
Portal
7 živil, ki imajo več omega-3 kot losos
Ali vaša prehrana vpliva na duševno zdravje?
Ali vaša prehrana vpliva na duševno zdravje?
Preprosti koraki, da se izognete prazničnim virozam
Preprosti koraki, da se izognete prazničnim virozam
Najpogostejši simptomi hormonskega neravnovesja, ki jih ženske pogosto spregledajo
Najpogostejši simptomi hormonskega neravnovesja, ki jih ženske pogosto spregledajo
cekin
Portal
Eno stanovanje, dva lastniška lista in hipotekarna uganka
Loto milijoni bi lahko izpuhteli
Loto milijoni bi lahko izpuhteli
Največja napaka slovenskih podjetij? Prepričanje, da so bolje zaščitena, kot so v resnici
Največja napaka slovenskih podjetij? Prepričanje, da so bolje zaščitena, kot so v resnici
Prodaja božičnih slaščic na črno: kakšne globe grozijo prodajalcem in kakšna tveganja prevzemajo kupci
Prodaja božičnih slaščic na črno: kakšne globe grozijo prodajalcem in kakšna tveganja prevzemajo kupci
moskisvet
Portal
Pokazala je svoj pravi obraz: Tako je videti brez ličil
Bodo polarni medvedi preživeli globalno segrevanje ozračja?
Bodo polarni medvedi preživeli globalno segrevanje ozračja?
Nika Prevc piše zgodovino
Nika Prevc piše zgodovino
Polnite telefon na javnih mestih? Nikar!
Polnite telefon na javnih mestih? Nikar!
dominvrt
Portal
Nasveti, kako se znebiti vonja po dimu v hiši
Od simpatičnega risanega junaka do resnih vprašanj
Od simpatičnega risanega junaka do resnih vprašanj
Zakaj božična zvezda hitro izgubi barvo
Zakaj božična zvezda hitro izgubi barvo
Vsi so nori na ta japonski način zavijanja daril
Vsi so nori na ta japonski način zavijanja daril
okusno
Portal
Tako boste pripravili najboljše testo za potico
Eno testo, iz katerega lahko spečete različne piškote
Eno testo, iz katerega lahko spečete različne piškote
Hiter prigrizek, s katerim boste očarali goste
Hiter prigrizek, s katerim boste očarali goste
Božična sladica brez peke, za katero boste poželi navdušenje
Božična sladica brez peke, za katero boste poželi navdušenje
voyo
Portal
Tačke na patrulji: Film
Na lovu
Na lovu
Sandokan
Sandokan
Jelenček Niko 3
Jelenček Niko 3
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1420