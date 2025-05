Lauren Sanchez po poletu v vesolje pripravljena na poroko

Lauren Sanchez je v Pariz povabila svoje slavne prijateljice, kjer so praznovale njeno dekliščino. "Vedno se začne s prijateljstvom, obkroženim z ženskami, ki so me dvignile, mi osvetlile pot v temnih časih in na tej poti oblikovale moje srce," je ob tem zapisala partnerica najbogatejšega zemljana Jeffa Bezosa, s katerim se naj bi junija poročila v Italiji.