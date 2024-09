Lauren Sanchez s svojim zaročencem Jeffom Bezosom najraje gleda TV

Zdi se, da je življenje Lauren Sanchez za zaprtimi vrati zelo skromno, čeprav vse pogosto nahaja na luksuznih jahtah s svojim bodočim možem Jeffom Bezosom. Ko imata čas zase, pogosto nadoknadita zamujene dele oddaj in serij. "Moj najljubši čas je, ko je hiša mirna in tiha in se z Jeffom odločava, katero oddajo bova tisti večer gledala," je z emmyjem nagrajena nekdanja voditeljica poročil povedala za People.