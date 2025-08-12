Svetli način
Tuja scena

Lauren Sanchez strtega srca: sina pospremila na študij

Miami, 12. 08. 2025 10.00 | Posodobljeno pred eno minuto

Lauren Sanchez je s čustveno objavo pospremila svojega 19-letnega sina Evana na fakulteto v Miamiju, kjer bo študiral poslovne vede. Kot je priznala, je kljub ponosu in hvaležnosti strtega srca. Novopečena žena Jeffa Bezosa ima poleg bruca še sina Nikka in hčer Ello, ki sta se v spremstvu brata udeležila nedavne zloglasne poroke matere.

Ponosna mamica Lauren Sanchez je svojega sina Evana pospremila na fakulteto in priznala, da je strtega srca. Nekdanja novinarka je objavila fotografijo svojega 19-letnega sina, kako sestavlja pohištvo za svojo študentsko sobo.

Sin Lauren Sanchez odhaja na faks
Sin Lauren Sanchez odhaja na faks FOTO: Lauren Sánchez

"Danes sem Evana odpeljala na fakulteto," je zapisala in dodala: "18 let zgodnjih juter, poznih večernih prigrizkov in družinskih večerij ... in potem si je sestavljal svojo omaro za študentski dom, majhna stvar, a v tistem trenutku sem videla začetek njegovega naslednjega poglavja." Evan se je vpisal na Univerzo v Miamiju, kjer namerava študirati poslovne vede.

55-letnica ima Evana in 17-letno hčerko Ello z nekdanjim možem, poslovnežem Patrickom Whitesellom, s katerim sta bila poročena med letoma 2005 in 2019. Z nekdanjim partnerjem, zvezdnikom lige NFL Tonyjem Gonzalezom, pa ima prvorojenca, 24-letnega sina Nikka Gonzaleza.

Preberi še Gostja o razkošni Bezosovi poroki: Nihče ni podpisal pogodbe o molčečnosti

Vsi otroci so bili prisotni na njeni zloglasni poroki z Jeffom Bezosom, ki se je junija odvila v Benetkah. Sinova sta jo pospremila do oltarja, hči pa je bila njena družica. Multimilijarder Bezos ima s svojo nekdanjo ženo MacKenzie Scott štiri otroke, ki pa se načeloma držijo izven središča pozornosti.

