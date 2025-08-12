Lauren Sanchez strtega srca: sina pospremila na študij

Ponosna mamica Lauren Sanchez je svojega sina Evana pospremila na fakulteto in priznala, da je strtega srca. Nekdanja novinarka je objavila fotografijo svojega 19-letnega sina, kako sestavlja pohištvo za svojo študentsko sobo.
"Danes sem Evana odpeljala na fakulteto," je zapisala in dodala: "18 let zgodnjih juter, poznih večernih prigrizkov in družinskih večerij ... in potem si je sestavljal svojo omaro za študentski dom, majhna stvar, a v tistem trenutku sem videla začetek njegovega naslednjega poglavja." Evan se je vpisal na Univerzo v Miamiju, kjer namerava študirati poslovne vede.
55-letnica ima Evana in 17-letno hčerko Ello z nekdanjim možem, poslovnežem Patrickom Whitesellom, s katerim sta bila poročena med letoma 2005 in 2019. Z nekdanjim partnerjem, zvezdnikom lige NFL Tonyjem Gonzalezom, pa ima prvorojenca, 24-letnega sina Nikka Gonzaleza.
Vsi otroci so bili prisotni na njeni zloglasni poroki z Jeffom Bezosom, ki se je junija odvila v Benetkah. Sinova sta jo pospremila do oltarja, hči pa je bila njena družica. Multimilijarder Bezos ima s svojo nekdanjo ženo MacKenzie Scott štiri otroke, ki pa se načeloma držijo izven središča pozornosti.
