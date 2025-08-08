Lauren Sanchez ujeli med nerodnim plesanjem ob togem Jeffu Bezosu

Novo poročena Lauren Sanchez in Jeff Bezos uživata na Ibizi, kjer sta si privoščila večer v klubu. Kljub temu da ustanovitelj Amazona in nekdanja televizijska voditeljica povsod, kjer se pojavita, pritegneta veliko pozornosti, pa tokrat nista bila v središču svoje prisotnosti, poglede sta pritegnila zaradi njenih slabih plesnih sposobnosti in njegove toge drže.

Na družbenih omrežjih je zaokrožil video mladoporočencev Jeffa Bezosa in Lauren Sanchez, nastal pa je v enem od nočnih klubov na Ibizi. Na njem 55-letnica na plesišču miga z boki in opleta z glavo z ene na drugo stran, ob njej pa skoraj nepremično stoji 61-letni milijarder, ki ga glasba očitno ni uspela premakniti več kot za milimeter.

Zakonca Bezos so na plesišču ujeli dan pozneje, ko sta uživala na njuni 500 milijonov vredni jahti z Leonardom DiCapriom in njegovo izbranko Vittorio Ceretti, vse od poroke, ki je bila junija v Benetkah, pa preživljata veliko časa v Evropi.