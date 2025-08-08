Svetli način
Tuja scena

Lauren Sanchez ujeli med nerodnim plesanjem ob togem Jeffu Bezosu

Ibiza, 08. 08. 2025 06.00 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVEDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
K.Z.
Komentarji
0

Novo poročena Lauren Sanchez in Jeff Bezos uživata na Ibizi, kjer sta si privoščila večer v klubu. Kljub temu da ustanovitelj Amazona in nekdanja televizijska voditeljica povsod, kjer se pojavita, pritegneta veliko pozornosti, pa tokrat nista bila v središču svoje prisotnosti, poglede sta pritegnila zaradi njenih slabih plesnih sposobnosti in njegove toge drže.

Na družbenih omrežjih je zaokrožil video mladoporočencev Jeffa Bezosa in Lauren Sanchez, nastal pa je v enem od nočnih klubov na Ibizi. Na njem 55-letnica na plesišču miga z boki in opleta z glavo z ene na drugo stran, ob njej pa skoraj nepremično stoji 61-letni milijarder, ki ga glasba očitno ni uspela premakniti več kot za milimeter.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Zakonca Bezos so na plesišču ujeli dan pozneje, ko sta uživala na njuni 500 milijonov vredni jahti z Leonardom DiCapriom in njegovo izbranko Vittorio Ceretti, vse od poroke, ki je bila junija v Benetkah, pa preživljata veliko časa v Evropi.

Preberi še Mladoporočenca Jeff Bezos in Lauren Sanchez na zmenku v Saint-Tropezu

Konec meseca julija so ju ulični fotografi v objektive ujeli v prestižnem francoskem letovišču Saint-Tropez, kjer sta se odpravila na večerjo v eno od prestižnih restavracij ob obali, kjer sta imela zasidrano superjahto, s katero že več mesecev plujeta po evropskih morjih.

