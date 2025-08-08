Lauren Sanchez ujeli med nerodnim plesanjem ob togem Jeffu Bezosu

Na družbenih omrežjih je zaokrožil video mladoporočencev Jeffa Bezosa in Lauren Sanchez, nastal pa je v enem od nočnih klubov na Ibizi. Na njem 55-letnica na plesišču miga z boki in opleta z glavo z ene na drugo stran, ob njej pa skoraj nepremično stoji 61-letni milijarder, ki ga glasba očitno ni uspela premakniti več kot za milimeter.
Zakonca Bezos so na plesišču ujeli dan pozneje, ko sta uživala na njuni 500 milijonov vredni jahti z Leonardom DiCapriom in njegovo izbranko Vittorio Ceretti, vse od poroke, ki je bila junija v Benetkah, pa preživljata veliko časa v Evropi.
Konec meseca julija so ju ulični fotografi v objektive ujeli v prestižnem francoskem letovišču Saint-Tropez, kjer sta se odpravila na večerjo v eno od prestižnih restavracij ob obali, kjer sta imela zasidrano superjahto, s katero že več mesecev plujeta po evropskih morjih.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.