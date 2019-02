Lažna obrazna tetovaža kot super promocija

A svoj očitni fanatizem, je potem izkazala tako, da si je dala vtetovirati njegov obraz na svoje lice, želela pa si je tudi, da bi z njim posnela duet. Večino je njena poteza šokirala, čeprav se je zdela docela neverjetna. In točno to se je zdaj tudi zgodilo, saj je prejela precej publicitete, njena tetovaža pa je, kajpak, lažna.

Njeni oboževalci so jo obsodili in so potezo komentirali za "noro" in "idiotsko", nekdo pa je zapisal, da "upa, da ni prava, saj je njen obraz lep, kakršen je".

Očitno je bilo vse skupaj dobra reklamna poteza, saj je zdaj objavila posnetek, kako je za nekaj sto evrov potegnila ves svet, v bistvu pa naredila premeteno promocijo njene nove skladbe z naslovom Harry.

Oglejte si posnetek, kako je nastala lažna tetovaža in njen novi videospot Harry, ki ga je omenjena tetovaža promovirala!