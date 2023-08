Lažna Taylor Swift razjezila pevkine oboževalce: Šlo je za družbeni eksperiment

Ashley Leechin je na družbenih omrežjih zaslovela zaradi svoje podobnosti s pevko Taylor Swift, prav to, da jo mnogi zamenjujejo za slavno glasbenico, pa jo je spodbudilo k temu, da se oblečena kot zvezdnica in v družbi telesnih stražarjev sprehodi po eni od trgovin v Los Angelesu. Številni oboževalci so bili prepričani, da so se slikali s slavno 33-letnico, ko so izvedeli, da ni prava, pa so se močno razjezili. A Tiktokerka se zdaj brani, da je šlo zgolj za družbeni eksperiment.

Ashley Leechin se je odločila, da bo izkoristila svojo podobnost s pevko Taylor Swift in preverila, koliko pozornosti bo pritegnila s sprehodom po eni od trgovin v Los Angelesu. Tiktokerka se je oblekla kot slavna 33-letnica in se skupaj s telesnimi stražarji odpravila v trgovino, kjer seveda ni ostala neopažena. Oboževalci pevke so ji takoj začeli slediti in se želeli fotografirati z njo.

Številni so bili prepričani, da so končno v živo srečali svojo slavno vzornico, saj se je Ashley obnašala zelo zvezdniško. Nato pa je na TikToku razkrila, da je šlo zgolj za šalo, in s tem razjezila pevkine oboževalce. Nekateri so jo označili za sluzasto iskalko pozornosti in jo obtožili, da se s svojim obnašanjem dela norca iz Taylor. "Predstavljajte si, da mislite, da ste se fotografirali s Taylor, v resnici pa ste se z Ashley," je med drugim zapisal eden od sledilcev, drugi pa je poudaril, da Swiftova kot slavna osebnost nima zasebnega življenja in da je Ashleyjino početje preprosto zelo nesramno.

Spletna vplivnica se je na obtožbe odzvala, da je šlo za družbeni eksperiment. "Nisem najela ljudi, da bi igrali moje varnostnike. Sodelovala sem z Youtuberjem VicInTheGame in opravila sva družbeni eksperiment," je razložila in dodala, da je normalno, da si slavne osebe občasno najamejo vabe za oboževalce, s katerimi odvrnejo pozornost od svoje dejanske lokacije. "Ogromno zvezdnikov se tega poslužuje. Nadenejo si lasuljo, sončna očala in gredo ven. Tako oboževalce spraviš stran od slavne osebe," je še dejala. Prepričana je, da je bila izkušnja pozitivna. "Malo smo se pozabavali, da bi videli, kako je biti Taylor Swift za en dan," je še povedala.