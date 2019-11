'Z amputacijo se nikakor nisem mogel sprijazniti'

Igralec je zdaj povedal, da je bilo stanje avgusta malo bolj resno, saj je šlo za vensko trombozo na desni nogi. Igralca so operirali, napoved okrevanja pa ni bila najboljša. Emir se je namreč bal, da mu bodo morda amputirali palec na desni nogi ali celo celo stopalo."Nikoli nisem nič posumil, da kaj ne bi bilo v redu. Celo, ko sem šel na Sarajeski filmski festival, kjer sem dobil vročino, nisem mislil, da je kaj narobe," je povedal igralec, ki je prav v tem času izgubil tudi osem kilogramov, ker so mu postavili novo diagnozo - sladkorna bolezen.

"Visoka temperatura se ni in ni znižala, noga pa mi je začela hudo natekati, do jutra je bila noga trikrat večja kot sicer in zelo rdeča," je povedal igralec in dodal. "Nisem imel več kaj čakati. Šel sem na urgenco, kjer sem izvedel, da imam trombozo in bil nujno operiran," je povedal Emir ter dodal, da so ga zdravniki opozorili, da lahko pride tudi do amputacije, če se cirkulacija ne bo vrnila v stopalo.