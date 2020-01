'Lažno poročanje, da sem umrl v nesreči s Kobejem, je sesulo mojo družino'

''Ob grozi preteklih dni je šla moja družina skozi nekaj, kar si sploh ne morem predstavljati,'' je v pogovorni oddaji Inside the NBA povedal nekdanji košarkar losangeleških Lakersov, 50-letni Rick Fox. Slednji se je, po poročanju nekaterih tujih medijev, znašel na seznamu žrtev helikopterske nesreče, v kateri sta umrla tudi legendarni košarkar Kobe Bryant in njegova 13-letna hčerka Gianna .

Fox je nadaljeval, da je lažna novica najbolj prizadela njegovo hčerko. Slednja je namreč že pred časom povedala, da jo je med drugim najbolj strah, da bi za smrt svojih staršev izvedela prek medijev.''K sreči me je takoj poklicala in ko sem se oglasil, sva se lahko o vsem pogovorila in skupaj jokala zaradi novice o Kobeovi smrti,''je razkril Rick in nadaljeval, da je po končanem telefonskem pogovoru s hčerko začel prejemati en telefonski klic za drugim, a se je odločil, da se ne bo odzival in da bo pohitel k svoji družini, ki je bila v tistem trenutku zaradi lažne novice popolnoma sesuta.