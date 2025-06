Le nekaj ur po odhodu iz vojašnice oboževalka vdrla v dom priljubljenega pevca

Ta teden sta obvezno služenje vojaškega roka, kot smo poročali, zaključila RM in V, dan kasneje pa tudi omenjeni Jungkook in Jimin. Skupina je svoje delovanje prekinila leta 2022, ko so bili na vrhuncu, da so se odpravili v vojsko. Južna Koreja namreč od vseh moških, starih od 18 do 28 let in sposobnih za usposabljanje, zahteva služenje vojaškega roka, da bi bili pripravljeni na boj proti severni sosedi. Do konca meseca naj bi bila iz vojske odpuščena vsa sedmerica članov skupine BTS.