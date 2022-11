Le nekaj ur po poroki umrl country pevec Jake Flint

Country pevec Jake Flint se je v soboto poročil s svojo partnerico Brendo Cline. Le nekaj ur po poročnem slavlju, je tekstopisec iz Oklahome umrl v spanju, star 37 let. Njegovo smrt je na Faceboooku potrila njegova žena, vzrok njegove smrti pa ni znan.

"Morala bi pregledovati poročne fotografije, namesto tega pa izbiram oblačila, v katerih bom pokopala moža. Ljudje ne bi smeli čutiti toliko bolečine. Moje srce je izginilo in res ga potrebujem, da se vrne. Ne morem več dolgo zdržati. Potrebujem ga tukaj," je zapisala Brenda.

Kasneje je objavila še posnetek iz poroke, na katerem se z Jakom zabavata. Ob videu je pripisala, da preprosto ne razume. Vdova je tako pod prvo kot tudi pod drugo objavo prejela veliko sporočil podpore in sožalja ob tragični izgubi moža.

Jake je bil v Oklahomi rojen glasbenik in tekstopisec. Njegova kariera je bila v vzponu, ustvaril pa je tudi različne studijske albume in single. Ljubezen do country glasbe je odkril s pomočjo očeta, ki je po diagnozi amiotrofične lateralne skleroze, svoje prijatelje prosil, da njegovega sina naučijo igrati kitaro, saj se zaradi bolezni ni mogel ukvarjati s športom.